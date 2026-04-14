Erste Schätzungen: Morningstar stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Morningstar präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,66 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Morningstar 1,82 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 581,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Morningstar für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 626,9 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,36 USD je Aktie, gegenüber 8,87 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,61 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at