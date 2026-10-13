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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Morningstar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Morningstar wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,04 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Morningstar 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,67 Prozent auf 664,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 617,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,37 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,87 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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