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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Morningstar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Morningstar gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Morningstar im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,09 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Morningstar 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 649,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Morningstar 605,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,92 USD im Vergleich zu 8,87 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 2,63 Milliarden USD, gegenüber 2,45 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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