Erste Schätzungen: Morrow Bank Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Morrow Bank Registered präsentiert in der voraussichtlich am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,285 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Morrow Bank Registered 0,260 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Morrow Bank Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 369,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 19,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,25 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,05 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,88 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 1,88 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at