Morrow Bank AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A41Y3K / ISIN: SE0026852725
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Morrow Bank Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Morrow Bank Registered präsentiert voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen, dass Morrow Bank Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,347 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 20,60 Prozent auf 379,6 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 478,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,31 SEK, gegenüber 1,07 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 1,92 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,88 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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