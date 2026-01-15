Erste Schätzungen: Motherson Sumi Wiring India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Motherson Sumi Wiring India präsentiert in der voraussichtlich am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,327 INR aus. Im letzten Jahr hatte Motherson Sumi Wiring India einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 28,86 Milliarden INR – ein Plus von 25,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Motherson Sumi Wiring India 23,00 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,910 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 109,56 Milliarden INR, gegenüber 93,01 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at