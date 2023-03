Erste Schätzungen: Mountain Crest Acquisition verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mountain Crest Acquisition wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 16.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,168 USD. Das entspräche einem Gewinn von 87,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,330 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mountain Crest Acquisition in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 75,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 95,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -5,920 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,090 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 274,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 246,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at