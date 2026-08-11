Mowi ASA Aktie
WKN DE: A2PBD2 / ISIN: US6246781081
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mowi ASA (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mowi ASA (spons ADRs) lässt sich voraussichtlich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mowi ASA (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mowi ASA (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,289 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,58 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mowi ASA (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,79 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 1,56 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 7,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,42 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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