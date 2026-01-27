Erste Schätzungen: Mowi ASA (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mowi ASA (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,343 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,450 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,89 Milliarden USD gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,08 USD, gegenüber 0,980 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 6,73 Milliarden USD im Vergleich zu 6,02 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at