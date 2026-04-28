Mowi ASA Aktie
WKN DE: A2PBD2 / ISIN: US6246781081
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mowi ASA (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mowi ASA (spons ADRs) gibt voraussichtlich am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,307 USD aus. Im letzten Jahr hatte Mowi ASA (spons ADRs) einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,84 Milliarden USD – ein Plus von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mowi ASA (spons ADRs) 1,42 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,60 USD, gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 8,03 Milliarden USD im Vergleich zu 6,42 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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