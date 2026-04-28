Mowi Aktie
WKN: 924848 / ISIN: NO0003054108
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mowi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mowi präsentiert voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,261 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mowi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 NOK in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,57 Milliarden EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 15,76 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 EUR, gegenüber 16,17 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 6,85 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 66,67 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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