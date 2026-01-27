Erste Schätzungen: Mowi veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mowi veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mowi im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,294 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,94 NOK je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 13 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,62 Milliarden EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,65 Milliarden NOK erzielt wurde.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,925 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,59 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,77 Milliarden EUR, gegenüber 64,75 Milliarden NOK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at