MP Materials a Aktie

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WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MP Materials A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MP Materials A lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -0,034 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MP Materials A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 73,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 60,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,290 USD, gegenüber -0,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 464,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 275,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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