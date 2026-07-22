Erste Schätzungen: MP Materials A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MP Materials A wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,001 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 97,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 69,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,139 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,500 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 447,1 Millionen USD, gegenüber 275,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at