Erste Schätzungen: MP Materials A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MP Materials A wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,013 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 22,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 74,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,0 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,387 USD je Aktie, gegenüber -0,570 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 250,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 203,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at