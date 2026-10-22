MP Materials a Aktie

MP Materials a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MP Materials A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MP Materials A stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass MP Materials A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,011 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,240 USD je Aktie gewesen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 115,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 116,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,017 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 449,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 275,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MP Materials Corp Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu MP Materials Corp Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MP Materials Corp Registered Shs -A- 34,15 -0,87% MP Materials Corp Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich an einer Stabilisierung versuchen. Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen