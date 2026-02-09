Erste Schätzungen: MPC Container Ships ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MPC Container Ships ASA wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,083 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MPC Container Ships ASA 1,54 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 109,6 Millionen USD für MPC Container Ships ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,43 Milliarden NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,411 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 6,45 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 474,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,82 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at