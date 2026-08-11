Erste Schätzungen: MPC Container Ships ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MPC Container Ships ASA wird voraussichtlich am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,076 USD gegenüber 1,85 NOK im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 101,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,42 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,320 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,50 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 428,3 Millionen USD, gegenüber 5,38 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at