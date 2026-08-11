MPC Container Ships ASA Aktie
WKN DE: A2DS30 / ISIN: NO0010791353
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MPC Container Ships ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MPC Container Ships ASA wird voraussichtlich am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,076 USD gegenüber 1,85 NOK im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 101,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,42 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,320 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,50 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 428,3 Millionen USD, gegenüber 5,38 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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