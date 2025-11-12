MPC Container Ships ASA Aktie

MPC Container Ships ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DS30 / ISIN: NO0010791353

<
12.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: MPC Container Ships ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MPC Container Ships ASA präsentiert voraussichtlich am 27.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,096 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,50 NOK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 115,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,42 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,393 USD aus. Im Vorjahr waren 6,45 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 470,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 5,82 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu MPC Container Ships ASA

Analysen zu MPC Container Ships ASA

