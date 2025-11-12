MPC Container Ships ASA Aktie
Erste Schätzungen: MPC Container Ships ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MPC Container Ships ASA präsentiert voraussichtlich am 27.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,096 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,50 NOK je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 115,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,42 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,393 USD aus. Im Vorjahr waren 6,45 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 470,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 5,82 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
