Erste Schätzungen: Mphasis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mphasis wird voraussichtlich am 22.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 21 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 25,10 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mphasis noch 22,58 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Mphasis 25 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 40,06 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mphasis 35,61 Milliarden INR umsetzen können.

Der Ausblick von 37 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 99,48 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 89,87 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 38 Analysten auf durchschnittlich 157,65 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 142,30 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at