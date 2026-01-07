Mphasis Aktie

Mphasis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157118 / ISIN: INE356A01018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Mphasis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mphasis wird voraussichtlich am 22.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 21 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 25,10 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mphasis noch 22,58 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Mphasis 25 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 40,06 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mphasis 35,61 Milliarden INR umsetzen können.

Der Ausblick von 37 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 99,48 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 89,87 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 38 Analysten auf durchschnittlich 157,65 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 142,30 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mphasis Ltd Dematerialised

mehr Nachrichten

Analysen zu Mphasis Ltd Dematerialised

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mphasis Ltd Dematerialised 2 875,90 2,24% Mphasis Ltd Dematerialised

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen