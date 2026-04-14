Erste Schätzungen: Mphasis präsentiert Quartalsergebnisse

Mphasis lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 22 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 26,35 INR. Dies würde einem Zuwachs von 12,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mphasis 23,51 INR je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mphasis in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 42,16 Milliarden INR im Vergleich zu 37,10 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 98,59 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 89,87 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 37 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 159,13 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 142,30 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at