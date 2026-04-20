MPLX LP. Partnership Units Aktie
WKN DE: A1J7DR / ISIN: US55336V1008
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MPLX LP Partnership Units gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MPLX LP Partnership Units präsentiert voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,05 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,94 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,11 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,82 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 13,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,82 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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