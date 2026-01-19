Erste Schätzungen: MPLX LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MPLX LP Partnership Units öffnet voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten schätzen, dass MPLX LP Partnership Units für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,89 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MPLX LP Partnership Units für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,21 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,65 USD, gegenüber 4,21 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 12,99 Milliarden USD im Vergleich zu 11,13 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at