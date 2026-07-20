Erste Schätzungen: MPLX LP Partnership Units präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MPLX LP Partnership Units äußert sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,15 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 11,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,83 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,30 USD je Aktie, gegenüber 4,82 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 12,87 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at