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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MSC gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MSC wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,348 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte MSC 0,560 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll MSC im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 36,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 42,73 Prozent gesteigert.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,37 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 143,7 Millionen USD, gegenüber 129,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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