Erste Schätzungen: MSC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MSC stellt voraussichtlich am 01.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,837 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MSC in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 931,7 Millionen USD im Vergleich zu 891,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,57 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,96 Milliarden USD, gegenüber 3,77 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at