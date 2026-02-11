Erste Schätzungen: MSC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MSC lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,357 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MSC in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 35,8 Millionen USD im Vergleich zu 25,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,41 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 140,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 150,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

