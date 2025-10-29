Erste Schätzungen: MSC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MSC gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,358 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 98,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 40,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 35,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,45 USD, gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 140,1 Millionen USD im Vergleich zu 150,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at