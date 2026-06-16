MSC Aktie

MSC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898493 / ISIN: US5535301064

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16.06.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: MSC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MSC wird voraussichtlich am 01.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,27 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,02 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,03 Milliarden USD gegenüber 971,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,96 Milliarden USD, gegenüber 3,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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