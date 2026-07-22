MSC Income Fund Aktie
ISIN: US55374X2080
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MSC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MSC stellt voraussichtlich am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,353 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll MSC nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 36,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 146,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 129,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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