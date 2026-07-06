Erste Schätzungen: MSCI legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MSCI präsentiert voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,87 USD je Aktie gegenüber 3,92 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll MSCI 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 860,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MSCI 772,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,71 USD im Vergleich zu 15,69 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,48 Milliarden USD, gegenüber 3,13 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at