Erste Schätzungen: MSCI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MSCI wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,57 USD aus. Im letzten Jahr hatte MSCI einen Gewinn von 3,90 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 820,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 10,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 743,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 17,21 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 14,05 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,13 Milliarden USD, gegenüber 2,86 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at