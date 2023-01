Erste Schätzungen: MTU Aero Engines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MTU Aero Engines gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten von der Bilanz erwarten.

MTU Aero Engines wird voraussichtlich am 14.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass MTU Aero Engines für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,61 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 36,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,08 EUR, gegenüber 4,17 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 5,44 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,19 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at