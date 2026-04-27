Erste Schätzungen: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un stellt voraussichtlich am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,323 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,99 Prozent auf 19,86 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,18 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 76,85 Milliarden USD, gegenüber 78,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at