Erste Schätzungen: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un wird voraussichtlich am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,168 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 19,51 Milliarden USD im Vergleich zu 18,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,930 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 74,15 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 74,96 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at