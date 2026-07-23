Erste Schätzungen: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un stellt voraussichtlich am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,317 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un mit einem Umsatz von insgesamt 18,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,81 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 73,53 Milliarden USD, gegenüber 78,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at