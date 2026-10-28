Erste Schätzungen: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un wird voraussichtlich am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,251 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,87 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD, gegenüber 1,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 71,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at