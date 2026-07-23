Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Analysten-Prognosen
|
23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert in der voraussichtlich am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,79 EUR gegenüber 15,94 EUR im Vorjahresquartal.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 15,86 Milliarden EUR gegenüber 17,53 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,52 Prozent.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 50,19 EUR je Aktie, gegenüber 47,15 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 63,56 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 69,30 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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