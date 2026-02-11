Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten schätzen, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,21 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,58 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,75 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,36 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 47,47 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 42,78 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 63,70 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 69,30 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at