Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Expertenmeinungen
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
5 Analysten schätzen, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,21 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,58 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,75 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,36 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 47,47 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 42,78 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 63,70 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 69,30 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
12.02.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.02.26