Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Bilanz steht an 28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Demnächst wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 11,26 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,48 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 16,17 Milliarden EUR im Vergleich zu 17,86 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 52,22 EUR, gegenüber 47,15 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 63,42 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 69,30 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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