Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 13,76 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,93 Prozent auf 16,89 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch 18,15 Milliarden EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 50,20 EUR je Aktie, gegenüber 47,15 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 65,44 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 69,30 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at