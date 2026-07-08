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WKN DE: A0X8HE / ISIN: CA6252841045

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mullen Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mullen Group wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,330 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mullen Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 586,7 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 8,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 CAD im Vergleich zu 1,03 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,31 Milliarden CAD, gegenüber 2,13 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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