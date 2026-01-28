Mullen Group Aktie

Mullen Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X8HE / ISIN: CA6252841045

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mullen Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mullen Group lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,222 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mullen Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 528,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 499,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,06 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,28 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 2,14 Milliarden CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,99 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

