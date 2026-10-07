Erste Schätzungen: Mullen Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mullen Group stellt voraussichtlich am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,410 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mullen Group noch 0,380 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 615,1 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 9,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mullen Group einen Umsatz von 561,7 Millionen CAD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 CAD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,36 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at