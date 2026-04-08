Erste Schätzungen: Mullen Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mullen Group lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,193 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,50 Prozent verringert. Damals waren 0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mullen Group nach den Prognosen von 7 Analysten 544,6 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 497,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,20 CAD je Aktie, gegenüber 1,03 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 2,27 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 2,13 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at