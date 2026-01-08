Multi Commodity Exchange of India Aktie
WKN DE: A4203C / ISIN: INE745G01043
|
08.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Multi Commodity Exchange of India gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Multi Commodity Exchange of India wird voraussichtlich am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 14,42 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Multi Commodity Exchange of India 6,28 INR je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 80,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,24 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Multi Commodity Exchange of India für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,86 Milliarden INR aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 38,57 INR im Vergleich zu 21,96 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 17,92 Milliarden INR, gegenüber 11,98 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
