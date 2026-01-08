Multi Commodity Exchange of India Aktie

Multi Commodity Exchange of India

WKN DE: A4203C / ISIN: INE745G01043

08.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Multi Commodity Exchange of India gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Multi Commodity Exchange of India wird voraussichtlich am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 14,42 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Multi Commodity Exchange of India 6,28 INR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 80,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,24 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Multi Commodity Exchange of India für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,86 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 38,57 INR im Vergleich zu 21,96 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 17,92 Milliarden INR, gegenüber 11,98 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Multi Commodity Exchange of India Ltd Registered Shs

Analysen zu Multi Commodity Exchange of India Ltd Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Multi Commodity Exchange of India Ltd Registered Shs 2 234,40 -3,15% Multi Commodity Exchange of India Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

