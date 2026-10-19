Multi Commodity Exchange of India Aktie

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WKN DE: A4203C / ISIN: INE745G01043

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Multi Commodity Exchange of India präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Multi Commodity Exchange of India gibt voraussichtlich am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 17,44 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 125,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,74 INR erwirtschaftet wurden.

Multi Commodity Exchange of India soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,05 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 100,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 68,54 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 52,22 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,57 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 24,21 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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