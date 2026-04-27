Multiconsult ASA Aktie
WKN DE: A14TPZ / ISIN: NO0010734338
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Multiconsult ASA legt Quartalsergebnis vor
Multiconsult ASA lässt sich voraussichtlich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Multiconsult ASA die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten schätzen, dass Multiconsult ASA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,30 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,86 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,61 Milliarden NOK gegenüber 1,75 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,13 NOK aus. Im Vorjahr waren 9,22 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 6,12 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 6,63 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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