Erste Schätzungen: Multiconsult ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Multiconsult ASA lädt voraussichtlich am 18.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,81 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 162,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Multiconsult ASA 1,45 NOK je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,04 Prozent auf 1,56 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,66 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,94 NOK, während im vorherigen Jahr noch 9,22 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,12 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,63 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at