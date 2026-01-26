Erste Schätzungen: Multiconsult ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Multiconsult ASA lädt voraussichtlich am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,49 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Multiconsult ASA noch 3,28 NOK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,56 Milliarden NOK aus – eine Minderung von 9,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Multiconsult ASA einen Umsatz von 1,73 Milliarden NOK eingefahren.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,37 NOK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 15,11 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,70 Milliarden NOK, gegenüber 6,35 Milliarden NOK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at